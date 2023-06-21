Politico: Франция хочет ограничить Акт о свободе СМИ в ЕС для слежки за журналистами

Журналисты американской газеты Politico сообщают, что правительство Франции пытается наложить общие для всего Европейского союза ограничения на Акт о свободе СМИ, который находится на финальной стадии разработки. По данным Politico, французский сенат настаивает на том, чтобы европейские спецслужбы могли устанавливать шпионские приложения на гаджеты журналистов.

Также репортёры сообщают, что ранее парламент Франции принял закон, позволяющий осуществлять дистанционную прослушку телефонов и включение их камер для слежки за подозреваемыми в особо тяжких преступлениях.