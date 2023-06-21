Corriere della Sera: Лула да Силва призвал РФ и Украину срочно найти путь к миру

Утром 21 июня журналисты газеты Corriere della Sera взяли интервью у бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который публично заявил, что он отправил своего спецпосланника Селсу Аморима в столицы России и Украины для поиска путей к скорейшему завершению боевых действий внутри украинского государства.

По мнению Лулы да Силвы, и в Киеве, и в Москве уверены, что их армии могут одержать победу в конфликте, однако он должен быть завершён в кратчайшие сроки, поскольку боевые действия лишь отягощают проблематику неравенства и голода в мире.