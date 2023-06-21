Непал и Индия конфликтуют из-за новой картины Адипуруш

10:46 2023-06-21

Руководство столицы Непала, Катманду и Покхары заявило, что на их экраны не будут выходить индийские фильмы до тех пор пока из картины "Адипуруш" не уберут одну фразу.

Власти столицы Непала, Катманду, Покхары заявили, что индийские картины не увидят их жители, пока из киноленты "Адипуруш" не уберут фразу главной героини, называющей себя "дочерью Индии", о чем информирует Би-Би-си.

Создатели "Адипуруша" объясняют, что проект снят по мотивам известного индуистского эпоса "Рамаяна", а одним из ключевых персонажей фильма является жена Рамы Сита, представленная в эпосе как дочь царя Видеги Джанаки

Индуисты Непала утверждают, что Сита появилась на свет на территории Непала, в городе Джанакпуре, а называть Джанаки дочерью Индии - значит врать.

Данный факт сильно задел руководителей городов Катманду и Покхары, приказавших местным  кинотеатрам не демонстрировать картины производства Болливуда.

Показать следующие комментарии
Фото