Непал и Индия конфликтуют из-за новой картины Адипуруш

Власти столицы Непала, Катманду, Покхары заявили, что индийские картины не увидят их жители, пока из киноленты "Адипуруш" не уберут фразу главной героини, называющей себя "дочерью Индии", о чем информирует Би-Би-си.

Создатели "Адипуруша" объясняют, что проект снят по мотивам известного индуистского эпоса "Рамаяна", а одним из ключевых персонажей фильма является жена Рамы Сита, представленная в эпосе как дочь царя Видеги Джанаки

Индуисты Непала утверждают, что Сита появилась на свет на территории Непала, в городе Джанакпуре, а называть Джанаки дочерью Индии - значит врать.

Данный факт сильно задел руководителей городов Катманду и Покхары, приказавших местным кинотеатрам не демонстрировать картины производства Болливуда.