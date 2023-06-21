Гниение завязей кабачков может привести к потере урожая: советы экспертов

Самой частой причиной гниения завязей кабачков является переизбыток влаги. Исправить ситуацию нужно, сократив частоту и объем поливов.

Также нужно следить за тем, чтобы вода попадала под корень растения, а не на завязи.

Также проблему иногда вызывает нехватка калия. В такой ситуации кабачкам поможет удобрение на основе золы. Самым простым ее использованием будет просто высыпать жменю золы под куст и полить его.

Недостаток бора может привести к гниению завязей овощей. Применяется состав на основе борной кислоты, приготовленном из 2 гр. препарата, растворенном в 10 л воды. На 1 куст нужно 2 л средства.

Недостаточное количество йода - еще одна причина возникновения рассматриваемой проблемы. В данной ситуации нужно наполнить ведро водой, добавив в нее 3 капли йода. После осуществляется полив культуры.