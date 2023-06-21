Зубная паста - спасение растений от тли на дачном участке

Спастись от тли поможет простой и недорогой состав на основе зубной пасты.
В 2 л воды растворяется 1 столовая ложка средства для читски зубов. Таким раствором обрабатывают посадки в период неактивного солнца.
Поможет в решении проблемы и нашатырный спирт. 1 чайная ложка аптечного препарата растворяется в 2 л воды и применяется для опрыскивания растений утром и вечером.
Продвинутые дачники используют в борьбе с вредителем также таблетки метронидазола. На 3 л мыльного состава понадобится 10 капсул препарата.
Такой полив осуществляется только утром.
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