LRT: сейм Литвы лишит гражданства фигуристку за выступление в шоу Навки

Журналисты телеканала LRT уведомляют, что парламент Литвы проведёт голосование о лишении литовского паспорта фигуристки Маргариты Дробязко, которая участвовала в авторском шоу Татьяны Навки на территории Сочи. Известно, что литовские парламентарии обратились с запросом в местное Министерство иностранных дел, попросив сотрудников ведомство оценить, возможно ли лишить гражданства Дробязко.

После того, как МВД и комиссия по делам гражданства вынесут свой вердикт, окончательное решение о лишении литовского паспорта Маргариты Дробязко должен принять президент страны Гитанас Науседа.