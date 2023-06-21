Кушанашвили вступился за Вайкуле, обвинив Кучеру в двойных стандартов

11:36 2023-06-21

Ведущий Отар Кушанашвили возмущен тем фактом, что актер Оскар Кучера очень любит критиковать США, а у его наследника есть американское гражданство, против чего он совсем не возражает.

Отар Кушанашвили встал на защиту Лаймы Вайкуле после резких слов Оскара Кучеры в адрес исполнительницы.

Кушанашвили не забыл обратить внимание в эфире своего Ютуб-проекта "Каково" на двойные стандарты у Кучеры.

Представитель СМИ напомнил, что накинувшийся на латвийскую певицу актер постоянно критикует Штаты, но не против того, что у его наследника имеется американское гражданство.

Кушанашвили также обвинил Кучеру во лжи о Вайкуле. Артист утверждал, что исполнительница злоупотребляет спиртным, что не соответствует действительности.

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