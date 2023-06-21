Премьер Британии Сунак может провести летний отпуск на Украине

21 июня Владимир Зеленский публично заявил, что приглашает британского премьер-министра Риши Сунака посетить Украину с рабочим визитом. При этом Зеленский посетовал на то, что давно не видел Сунака в Киеве.

В ответ Риши Сунак поблагодарил Владимира Зеленского за приглашение, сообщив, что через пару месяцев начнётся его летний отпуск. По словам Сунака, он рассматривает возможность провести отпуск на украинской территории. Также премьер Великобритании признал, что при выборе места проведения отпуска он рассмотрит Украину в качестве одного из главных вариантов.