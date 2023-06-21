Частые ошибки, которые не дают дачникам избавиться от сорняков

Плохо подготовленная почва, в которой наблюдается нехватка питательных веществ, которая не дышит, является отличной средой для роста разного рода сорной травы.

Неправильный уход за растениями и грунтом также создает проблему с ликвидацией сорняков.

Мульчирование - действенный способ избавления от ненужных растений, но если оно проводится грамотно. Нужно постоянно обновлять мульчу, а слой ее должен быть внушительным, чтобы к сорнякам не было доступа солнечного света и их семенам было не прорасти.

Переувлажнение земли создает среду для развития сорняков, а недостаток влаги делает культурные растения слабыми, что дает возможность траве заглушить их.

Создание барьеров для сорняков - эффективный метод борьбы с ними. Ткань, коврики или геотекстиль используется с этой целью на дорожках и клумбах.