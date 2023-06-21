Baza: Блиновская разрыдалась в зале суда, где ей продлили домашний арест

Днём 21 июня состоялось заседание суда по делу Елены Блиновской, где присутствовала сама блогер, обвиняющаяся в уклонении от уплаты налогов.

На заседании Блиновская просила смягчить ей условия домашнего ареста, поскольку девушка хочет гулять с собакой, иметь возможность видеться с детьми и выходить из дома для продажи своей недвижимости, средства с которой пойдут на погашение долга перед государством.

В ходе мероприятия Елена Блиновская публично заявила, что из-за домашнего ареста она впервые пропустила концерт своего ребёнка. Характерно, что во время произнесения этих слов Елена Блиновская расплакалась, однако это не разжалобило суд, продливший домашний арест блогеру на месяц.

По словам адвоката Блиновской, его подзащитная уже выплатила тридцать миллионов рублей штрафа, однако для погашения оставшейся части задолженности по налогам женщине нужно продать свою собственность.