Басков пожаловался, что многие коллеги с ним не общаются после запуска спецоперации

Николай Басков заявил, что тот факт, что многие коллеги отвернулись от него после событий февраля 2022 года, его не трогает.

Исполнитель убежден в своей правоте и призывает задуматься над своей позицией тех, кто сейчас не контактирует с ним. Он отметил, что это не его проблемы, а тех, кто отвернулся от России, для многих из которых она является родиной.

В интервью изданию "МК" музыкант заявил, что находится сейчас в окружении людей, у которых единая позиция относительно отношений РФ и Украины.

Ранее сообщалось, что, присутствуя на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме), Басков и его коллега по сцене Григорий Лепс пообещали 1 000 000 российский рублей каждому, кто выведет танк ВСУ из строя.