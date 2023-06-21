Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

21 июня на официальном сайте правовой информации России появились сведения о том, что Владимир Путин присвоил орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени мэру Москвы Сергею Собянину. В пояснительной записке к указу о награждении Собянина утверждается, что он внёс особый вклад в экономическое развитие Москвы.

Примечательно, что 21 июня Сергей Собянин празднует своё 65-летие, а недавно политик заявил о своих намерениях попытаться переизбраться на должность московского мэра, выразив надежду на поддержку граждан.