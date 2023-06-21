Лавровый лист - эффективное средство в борьбе с вредителями

Конечно, в борьбе с вредителями, выбирая между химией и народными натуральными средствами, остановиться следует на последних.
Многие дачники запасаются изрядным количеством лаврового листа для того, чтобы прогнать со своего участка тлю.
На 1 л воды берут 3 лавровых листа, 3 цветка гвоздики, 3 чайных ложки сухого укропа и 3 зубчика чеснока.
Компоненты (кроме чеснока) смешивают и доводят до кипения, после оставляют на огне еще в течение 3 - 5 минут.
После в состав вводят чеснок и дают ему остыть. Далее приготовленный раствор разбавляют 5 - 10 литрами воды. Такая обработка осуществляется вечером.
Эксперты в дачном деле уверяют, что средство привлекает божьих коровок, которые истребляют тлю лучше всего.
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