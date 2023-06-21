Klymenko Time: Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя в стране

14:26 2023-06-21

В Министерстве культуры Украины сообщили, что в стране можно публично петь песни Виктора Цоя.

21 июня журналисты газеты Klymenko Time со ссылкой на украинское Министерство культуры сообщили, что законодательство Украины не предусматривает ответственности за публичное исполнение песен Виктора Цоя в государстве. Также в Минкульте Украины напомнили, что Цой не был российским гражданином.

Накануне общественный резонанс вызвала история, в которой молодой человек был замечен исполняющим песни Виктора Цоя на улицах Львова. Позднее украинский депутат Наталья Пипа написала заявление в полицию на подростка, обвинив его в нелегальном исполнении песен на русском языке.