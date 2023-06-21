Klymenko Time: Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя в стране

21 июня журналисты газеты Klymenko Time со ссылкой на украинское Министерство культуры сообщили, что законодательство Украины не предусматривает ответственности за публичное исполнение песен Виктора Цоя в государстве. Также в Минкульте Украины напомнили, что Цой не был российским гражданином.

Накануне общественный резонанс вызвала история, в которой молодой человек был замечен исполняющим песни Виктора Цоя на улицах Львова. Позднее украинский депутат Наталья Пипа написала заявление в полицию на подростка, обвинив его в нелегальном исполнении песен на русском языке.