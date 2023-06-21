Продвинутые дачники удаляют листья помидоров с целью повышения урожайности

Удаление листьев томатов - необходимость, которая дает овощу полноценно развиваться и обильно плодоносить.

Основными причинами проведения процедуры являются улучшение вентиляции и освещения культуры, препятствие заражения грибком и бактериальными инфекциями, обильное образование завязей и созревание овощей раньше срока на несколько недель, получение вкусных и крупных плодов.

Удаление листьев - процесс кропотливый, который осуществляется постепенно. Изначально убирают нижние листья с момента посадки рассады на грядку (теплицу).

После удаляют боковые побеги по мере их появления, оставляя лишь 1 - 2 вверху куста.

Далее верхушки (верхняя часть стебля с листьями и цветками), которые ликвидируют в конце сезона, когда куст набрался роста и на нем предостаточно плодов, чтобы все силы шли на их формирование.

Больные, безжизненные листья ликвидируются незамедлительно во избежание распространения заболеваний.

Удаление "зелени" осуществляется утром или вечером, когда нет палящего солнца.