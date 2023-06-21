«Райффайзенбанк» прекращает переводы евро в Беларусь с 3 июля

21 июня пресс-служба основанного в Австрии банка Raiffeisen сообщила, что начиная с 3 июля клиенты её российской дочерней компании "Райффайзенбанк" более не смогут осуществлять денежные переводы в евро из России в Беларусь, Азербайджан, Грузию и Молдавию.

Характерно, что отправка евро из России посредством "Райффайзенбанк" будет запрещена даже в случаях, когда клиент желает перевести средства на собственные денежные счета в Беларуси. В Raiffeisen отметили, что новые ограничения касаются как физических лиц, так и компаний и ИП.