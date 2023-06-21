Блиновская рыдадала в зале суда умоляя заменить ей меру пресечения

Елена Блиновская не смогла сдержать слез на последнем заседании, о чем сообщает журналист 5 tv.ru из здания Пресненского суда.

Блогер утверждает, что не пыталась бежать из РФ, а авто, на котором она передвигалась, находится в ее собственности уже много лет.

Звезда интернета пожаловалась, что ни одна из ее личных просьб не была удовлетворена судом. Она умоляла в случае продления такой же меры пресечения (домашнего ареста) дать ей маленькие поблажки в виде прогулок с детьми на площадке.

Она попросила дать ей возможность прогуливать собак, раз в неделю наведываться в столицу для решения вопроса с погашением задолженности и визита врача, дважды в неделю выезжать в магазин для приобретения необходимых товаров.

Под замок "инфоцыганку" посадили из-за ее задолженности по неуплате налогов размером более 900 000 000 российских рублей и отмывании средств.