Способ увеличения урожайности огурцов, о котором должен знать каждый дачник

Этой цели поможет достичь такое средство, как янтарная кислота.

Препарат является отличным стимулятором роста, который к тому же безвредный и натуральный.

Для приготовления состава нужно 10 л воды и 2 гр. янтарной кислоты.

Изначально средство растворяется в маленьком количестве теплой воды, а после ее помещают в большое ведро.

Состав помещают в пульверизатор и применяют во время цветения и завязывания плодов.