Способ увеличения урожайности огурцов, о котором должен знать каждый дачник

Этой цели поможет достичь такое средство, как янтарная кислота.
Препарат является отличным стимулятором роста, который к тому же безвредный и натуральный.
Для приготовления состава нужно 10 л воды и 2 гр. янтарной кислоты.
Изначально средство растворяется в маленьком количестве теплой воды, а после ее помещают в большое ведро.
Состав помещают в пульверизатор и применяют во время цветения и завязывания плодов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__