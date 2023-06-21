Bloomberg: ЕС не может легально изъять все замороженные активы России

21 июня репортёры американской газеты Bloomberg сообщили, что в администрации Брюсселя сочли невозможным передачу всех замороженных в Европе активов РФ в пользу Европейского союза, поскольку подобные меры будут квалифицироваться как незаконные. По данным Bloomberg, вместе безвозвратной конфискации Евросоюз хочет использовать российские активы для получения прибыли за их удержание.

Предполагается, что европейские чиновники планируют получить доходы по процентной ставке с принадлежащих России активов, позднее передав данные средства Украине.