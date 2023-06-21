Волочкова вся в слезах назвала отца своей дочери Ариадны Вдовина козлом и рассказала, с кем он спал, когда еще встречался с балериной

16:54 2023-06-21

Анастасия Волочкова, общаясь с журналистами, рыдала из-за того, что ее экс-супруг Игорь Вдовин настраивает против нее общую дочь Ариадну, не желающую видеть мать на своем выпускном.

В ситуации с тем, что родная дочь Ариадна не желает, чтобы ее звездная мать Анастасия Волочкова появлялась на выпускном, балерина винит бывшего избранника Игоря Вдовина.

Артистка убеждена, что именно "этот козел" говорит наследнице гадости про мать. Знаменитость думает, что отец ее дочери подкупил руководство лицея, выпускницей которого является девочка, чтобы те запретили ее пускать в учебное заведение.

Волочкова сокрушается по поводу, ведь, по ее словам, раньше Вдовин жил на ее деньги и пиарился на ее имени.

Анастасия утверждает, что экс-возлюбленный спал с ее пиар-директором, чтобы та делала танцовщице антипиар.

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