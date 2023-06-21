Урожай крупных головок чеснока, которые будут отлично храниться, поможет получить один удивляющий своей эффективностью способ

17:08 2023-06-21

Одна хитрость, которую использовали на огороде еще наши бабушки, поможет получить обильный урожай чеснока высокого качества.

Суть ее предельно проста: нужно завязать в узел чесночные листья.

Делают это для того, чтобы питательные вещества пошли на рост корнеплодов.

Процесс формирования чесночных головок запускается и сам с середины лета, но скоростью, в отличие от лука, не отличается.

Поэтому ушлые огородники помогают культуре, завязывая чесночные перья в узел. Делать это нужно спустя несколько недель после ликвидации стрелок, где-то в середине июля.

Этот метод способствует тому, что чеснок вырастает крупным и хранится лучше и дольше.

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