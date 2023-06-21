Урожай крупных головок чеснока, которые будут отлично храниться, поможет получить один удивляющий своей эффективностью способ

Суть ее предельно проста: нужно завязать в узел чесночные листья.
Делают это для того, чтобы питательные вещества пошли на рост корнеплодов.
Процесс формирования чесночных головок запускается и сам с середины лета, но скоростью, в отличие от лука, не отличается.
Поэтому ушлые огородники помогают культуре, завязывая чесночные перья в узел. Делать это нужно спустя несколько недель после ликвидации стрелок, где-то в середине июля.
Этот метод способствует тому, что чеснок вырастает крупным и хранится лучше и дольше.
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