Урожай крупных головок чеснока, которые будут отлично храниться, поможет получить один удивляющий своей эффективностью способ

Суть ее предельно проста: нужно завязать в узел чесночные листья.

Делают это для того, чтобы питательные вещества пошли на рост корнеплодов.

Процесс формирования чесночных головок запускается и сам с середины лета, но скоростью, в отличие от лука, не отличается.

Поэтому ушлые огородники помогают культуре, завязывая чесночные перья в узел. Делать это нужно спустя несколько недель после ликвидации стрелок, где-то в середине июля.

Этот метод способствует тому, что чеснок вырастает крупным и хранится лучше и дольше.