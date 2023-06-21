Дачники рассказали, как использовать табачный настой для подкормки растений и защиты от вредителей

17:10 2023-06-21

Пыль, оставшуюся при производстве табака, можно использовать в качестве натурального удобрения для огорода.

Проведенные учеными исследования доказали, что в табачном настое нет вредных веществ, способных навредить урожаю.

Зато в нем присутствуют фосфор, калий и азот, необходимые для нормального роста и развития огородных растений.

Табачный настой насыщает почву полезными веществами, поэтому способствует повышению урожайности.

Состав также борется с основными вредителями, эффективно уничтожает листовертку, тлю и гусениц.

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