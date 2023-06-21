Лучшая подкормка для свеклы, чтобы она росла вкусной и хорошо хранилась

Удобрение на основе азота применять не нужно, так как хорошо в этом случае будет расти только ботва. Органика в виде навоза, компоста, травяных настоев не годится из-за того же азоте.

Для получения сладкого урожая, который будет отлично храниться, подойдет фосфор, калий, бор.

На 2 стакана золы понадобится 2 л кипятка. Настаивают состав 48 часов, а после разводят в 10 л воды и применяют при поливе.

Также поможет внесение листа монофосфата калия (10 гр. на 10 л воды) или борной кислоты (4 гр. на 10 л воды).

Прикорневой полив проводят раствором суперфосфата (20 гр. на 10 л воды) и сульфатом калия (10 гр. на 10 л воды).