Охлобыстин пообещал, что будет молиться за Смольянинова, покинувшего РФ с началом частичной мобилизации

Артура Смольянинова внесли в России в список террористов и экстремистов, иностранных агентов. Несмотря на все это, его крестный отец и коллега по экрану Иван Охлобыстин заявил, что будет продолжать молиться за него.

Разная позиция родственников на ситуацию в мире не стала препятствием для общения между ними.

Охлобыстин называет Смольянинова врагом, но заявляет, что будет продолжать за него "молиться и подавать записки за здравие", так как является ему крестным отцом и несет за него ответственность перед богом. Своим мнением по поводу звезда "Интернов" поделился в интервью Ютуб-каналу "Абзац и Ыыху с ним".

Иван признался, что считает Артура очень талантливым и трудолюбивым артистом, а зло в нем, по мнению крестного, находится "на уровне гордости".