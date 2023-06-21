Удобрение картофеля в период после цветения для получения урожая крупных и здоровых овощей

Основным компонентом удобрения является суперфосфат. Фосфор отлично воздействует на рост корнеплодов.
На 20 гр. суперфосфата требуется 10 л воды. Следует проследить, чтобы гранулы полностью растворились в воде.
Подкормку применяют вечером в погоду без ветра.
Впитывание питательных веществ осуществляется через листья. Этот вид удобрения приводит к оттоку питательных веществ от листьев к клубням.
Речь идет об углеводах: чем выше их концентрация, тем обильнее урожай.
Конечно, на размер овощей сильно влияет плодородие почвы. В осеннее и весеннее время нужно подкармливать грунт органикой.
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