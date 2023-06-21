Пеларгония будет обильно цвести, если подкармливать ее средством на основе перекиси водорода и йода

18:28 2023-06-21

Пеларгония будет настоящим украшением дачи и дома за счет своего обильного цветения, если ее правильно удобрять.

Внешний вид растения, как и человека, во многом зависит от питания.

Пеларгония "поблагодарит дачника" красивым цветением, если подкормить ее особым составом. К счастью, все составляющие удобрения найдутся в дачной аптечке.

На 1 л отстоянной воды понадобятся 1 мл перекиси водорода и 10 капель йода.

Все компоненты раствора нужно тщательно перемешать. Перед внесением средства в почву ее нужно полить чистой водой.

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