Пеларгония будет обильно цвести, если подкармливать ее средством на основе перекиси водорода и йода

Внешний вид растения, как и человека, во многом зависит от питания.

Пеларгония "поблагодарит дачника" красивым цветением, если подкормить ее особым составом. К счастью, все составляющие удобрения найдутся в дачной аптечке.

На 1 л отстоянной воды понадобятся 1 мл перекиси водорода и 10 капель йода.

Все компоненты раствора нужно тщательно перемешать. Перед внесением средства в почву ее нужно полить чистой водой.