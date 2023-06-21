Пеларгония будет обильно цвести, если подкармливать ее средством на основе перекиси водорода и йода

Внешний вид растения, как и человека, во многом зависит от питания.
Пеларгония "поблагодарит дачника" красивым цветением, если подкормить ее особым составом. К счастью, все составляющие удобрения найдутся в дачной аптечке.
На 1 л отстоянной воды понадобятся 1 мл перекиси водорода и 10 капель йода.
Все компоненты раствора нужно тщательно перемешать. Перед внесением средства в почву ее нужно полить чистой водой.
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