Закирова накинулась на Дубцову из-за концерта в столице Узбекистана

Наргиз Закирова разместила в собственном Телеграм-канале снимок афиши концерта российской исполнительницы Ирины Дубцовой, подписав его: "Чего вся эта шваль в Ташкент прется?".

Позднее узбекская артистка удалила данную публикацию, но все, кому это было интересно, успели ее изучить.

Дубцова по поводу выпада в свой адрес со стороны Закировой никаких комментариев не делала.

Ранее Наргиз высказывала недовольство и тем, что Филипп Киркоров приезжал в узбекскую столицу с выступлением. Тот в ответ на грубость в виде "Понаехали" нелестно оценил внешность коллеги по сцене.