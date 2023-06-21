Закирова накинулась на Дубцову из-за концерта в столице Узбекистана

Наргиз Закирова разместила в собственном Телеграм-канале снимок афиши концерта российской исполнительницы Ирины Дубцовой, подписав его: "Чего вся эта шваль в Ташкент прется?".
Позднее узбекская артистка удалила данную публикацию, но все, кому это было интересно, успели ее изучить.
Дубцова по поводу выпада в свой адрес со стороны Закировой никаких комментариев не делала.
Ранее Наргиз высказывала недовольство и тем, что Филипп Киркоров приезжал в узбекскую столицу с выступлением. Тот в ответ на грубость в виде "Понаехали" нелестно оценил внешность коллеги по сцене.
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