Агроном рассказала, почему нужно отслеживать норму урожайности яблок и груш

Ученый-агроном Анастасия Коврижных советует удалять лишние завязи на грушах и яблонях, чтобы не допустить поломанных ветвей.

К нормированию приступают после естественного опадения завязи в начале лета, когда на дереве имеется слишком много плодов.

Если дерево взрослое, то его нужно просто встряхнуть. У молодых и невысоких сортов нормировка осуществляется вручную.

Завязи удаляются те, что меньше тех, что рядом. Естественно, в первую очередь ликвидируются больные и пораженные вредителем.

Нормировку проводят все лето.

Особенно важна эта процедура для колоновидных яблонь и груш, а также тех сортов, у которых короткие черешки и масса завязей одновременно на одной букетной веточке.