Агроном рассказала, почему нужно отслеживать норму урожайности яблок и груш

Ученый-агроном Анастасия Коврижных советует удалять лишние завязи на грушах и яблонях, чтобы не допустить поломанных ветвей.
К нормированию приступают после естественного опадения завязи в начале лета, когда на дереве имеется слишком много плодов.
Если дерево взрослое, то его нужно просто встряхнуть. У молодых и невысоких сортов нормировка осуществляется вручную.
Завязи удаляются те, что меньше тех, что рядом. Естественно, в первую очередь ликвидируются больные и пораженные вредителем.
Нормировку проводят все лето.
Особенно важна эта процедура для колоновидных яблонь и груш, а также тех сортов, у которых короткие черешки и масса завязей одновременно на одной букетной веточке.
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