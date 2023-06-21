22-летняя дочь Екатерины Стриженовой Александра вышла замуж

Александра - младшая дочь Стриженовых. Церемония бракосочетания наследницы знаменитостей состоялась 17 июня, но похвасталась событием девушка только сейчас.

Теперь уже замужняя женщина выложила фото с праздника в Сеть, подписав одно из них: "День рождения нашей семьи. Антон и Александра Чурековы"

Интересно, что свадебное платье для невесты разработала дизайнер Виктория Андреянова, которая является тетей Александры.