22-летняя дочь Екатерины Стриженовой Александра вышла замуж

20:24 2023-06-21

Ведущая и актриса Екатерина Стриженова и ее муж, режиссер Александр Стриженов, выдали свою наследницу Александру замуж за человека, с которым девушка встречалась 8 лет.

Александра - младшая дочь Стриженовых. Церемония бракосочетания наследницы знаменитостей состоялась 17 июня, но похвасталась событием девушка только сейчас.

Теперь уже замужняя женщина выложила фото с праздника в Сеть, подписав одно из них: "День рождения нашей семьи. Антон и Александра Чурековы"

Интересно, что свадебное платье для невесты разработала дизайнер Виктория Андреянова, которая является тетей Александры.

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    История любви супругов началась еще в 2015 году. Они познакомились в период учебы в гимназии № 1584.

    После парочка поступила в МГУ, но на разные факультеты. Муж - выпускник юрфака, а жена с отличием закончила факультет "Высшая школа современных социальных наук".

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