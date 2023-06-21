Растения, которые помогут прогнать вредителей с участка

Первой в списке после бархатцев будет календула, обладающая такими же полезными качествами, как и бархатцы, по этой причине можно быть уверенными, что вредители исчезнуть с посадок.

Еще одним плюсом культуры является тот факт, что она не боится холодов.

Пижма, не требующая ухода, - еще одно спасение от насекомых и грызунов.

Лаванда - полезное растение, защищающее участок от негатива. Выглядит растение красиво и является защитником участка от незваных гостей.