Растения, которые помогут прогнать вредителей с участка

Первой в списке после бархатцев будет календула, обладающая такими же полезными качествами, как и бархатцы, по этой причине можно быть уверенными, что вредители исчезнуть с посадок.
Еще одним плюсом культуры является тот факт, что она не боится холодов.
Пижма, не требующая ухода, - еще одно спасение от насекомых и грызунов.
Лаванда - полезное растение, защищающее участок от негатива. Выглядит растение красиво и является защитником участка от незваных гостей.
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