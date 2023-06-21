Средство, которое позволит избавиться от всех вредителей одним махом

Удивительно, но справиться с непростой задачей поможет обыкновенная корица. Вредным насекомым не по нраву аромат пряности.
А нужно всего-то посыпать грунт рядом с культурами, которые особо любят вредители, порошком корицы.
Корица - отличное средство в борьбе с муравьями, тлей и мошками. Применяя на участке это средство, о вредителях можно будет не вспоминать.
Также пряность - спасение растение от грибковых заболеваний.
Корицу используют как антисептик без противопоказаний и побочных эффектов.
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