Никита Зверев в срочном порядке доставлен в больницу после своего спектакля

Оказывается, 49-летний Никита Зверев после того, как отыграл спектакль, зашел в магазин, где потерял сознание.
Ему была оказана 1-ая медицинская помощь, и он был доставлен в учреждение здравоохранения.
По всей видимости, обморок спровоцировало переутомление. Актер признавался, что в последнее время у него были проблемы со сном и он мучался от повышенного давления.
От госпитализации Зверев отказался, объяснив это плотным рабочим графиком.
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