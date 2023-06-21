Никита Зверев в срочном порядке доставлен в больницу после своего спектакля

Оказывается, 49-летний Никита Зверев после того, как отыграл спектакль, зашел в магазин, где потерял сознание.

Ему была оказана 1-ая медицинская помощь, и он был доставлен в учреждение здравоохранения.

По всей видимости, обморок спровоцировало переутомление. Актер признавался, что в последнее время у него были проблемы со сном и он мучался от повышенного давления.

От госпитализации Зверев отказался, объяснив это плотным рабочим графиком.