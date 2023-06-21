Соблюдение правил продвинутых дачников позволит победить слизней на своем участке

Первым правилом в борьбе со слизнями будет полив растений утром, чтобы не создавать среду для размножения вредителей.

Прополка сорняков, где прячутся незваные гости, очень важное правило, чтобы спастись от них. Вся листва должна убираться, а грунт подвергаться рыхлению.

Помогут ликвидировать слизняков куры и утки, которые ими лакомятся. При отсутствиии птиц на участке сооружается ловушка - влажное бревно, куда они будут сползаться.

Места, где водятся беспозвоночные, нужно посыпать солью, но на грядки продукт сыпать не стоит, чтобы не навредить самим растениям.