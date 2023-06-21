Старый действенный способ защиты капусты от вредных насекомоых

22:49 2023-06-21

Капусту очень любят не только люди, но и различные насекомые. Есть один бесплатный метод избавления от крестоцветной блошки и капустной моли.

Для этого понадобится хозяйственное мыло, вода и просеянная зола. При отсутствии золы подойдет тщательно просушенная земля.

На 2 л жидкости нужно 3 столовые ложки тертого мыла, которое сделает так, что состав будет прилипать к капусте. Главным же в растворе является зола или грунт.

Полученным средством обрабатывается и само растение, и почва вблизи его.

Этот метод имеет существенный недостаток -  действует он до обильных осадков, смывающих слой мыла и пыльцы.

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