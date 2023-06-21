Адвокат Блиновской заявила, что обжалует решение суда, чтобы ее подопечной разрешили гулять с детьми

23:02 2023-06-21

Все мольбы Елены Блиновской по поводу прогулок с детьми, выгула собак, посещения магазинов остались неудовлетворенными.

Адвокат Елены Блиновской обжалует решение суда по мере пресечения для ее клиентки.

Юрист намерена добиться того, чтобы основательнице "Марафона желаний" разрешили выходить на прогулку с детьми.

Находится Блиновская под домашним арестом будет еще до 26 июля. Все ограничения, что были ранее, остались такими же.

Ей нельзя покидать территорию дома, разговаривать с фигурантами дела, отправлять и принимать любые письма и посылки, пользоваться интернетом и мобильником.

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