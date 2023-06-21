Основное удобрение для чеснока, чтобы были крупные зубчики

Для питания полезной культуры можно применять простой метод, учитывая предпочтения чеснока в виде калия, серы, магния и железа.
После появления всходов растения, оно стремительно потребляет азот. С течением времени потребность в данном элементе отпадает, а нужда возникает в калии.
Сера, магний и железо - то, в чем также нуждается чеснок.
Сера отвечает за остроту зубчиков и принимает участие в усвоении азота, фосфора и калия. Нехватка серы провоцирует снижение усвоения данных компонентов.
После удаления жёлтых листков нужно подкормить растение. Нужно взять сульфат калия и сульфат магния, но наносите их нужно в разное время.
Потребление их сразу приведет к кислой реакции, что приведет к бесполезности кальция.
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