Штаб-квартиры ГУР Украины в Киеве подверглись ракетной атаке

По словам спикера министерства обороны Андрея Юсова, нападение на штаб-квартиру действительно произошло, однако работа ведомства не была прервана. 29 мая министерство обороны Российской Федерации сообщило о сконцентрированном ракетном ударе Вооруженных сил России по украинским аэродромам, командным пунктам и радиолокационным постам.

Позже появилась информация в украинских СМИ о том, что одна из атак пришлась на штаб-квартиру ГУР. Также стало известно, что глава ведомства Кирилл Буданов получил тяжелое ранение во время этой атаки.