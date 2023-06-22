Bloomberg: Евросоюз не обнаружил юридических оснований для конфискации российских активов

В докладе отмечается, что нет достаточного правового обоснования для конфискации замороженных или обездвиженных российских активов исключительно на основании того, что они подпадают под ограничительные меры ЕС.

Некоторые крупные банки выражают озабоченность возможными ответными мерами со стороны России, если активы будут присвоены. Это может затронуть интересы финансовых организаций в России. Одновременно некоторые руководители банков выступают против конфискации российских активов со стороны ЕС в принципе.