Мощный взрыв произошел в центре Парижа, горят несколько зданий

Взрыв газа вызвал огромный пожар, требующий вмешательства полиции Парижа. Спасатели и пожарные работают на месте происшествия, а первый заместитель мэра округа призвал жителей оставаться в безопасности и не подходить к месту происшествия. Издание Le Figaro сообщает, что взрыв произошел неподалеку от Пантеона, в результате чего фасад одного из зданий обрушился на тротуар, демонстрируя разрушительную силу инцидента.

Полиция Парижа и другие службы проводят расследование, чтобы установить причины взрыва газа и определить масштаб ущерба. Пожарные активно тушат пожар и предпринимают все необходимые меры для предотвращения его распространения.