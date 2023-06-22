Путин заявил, что на фронте отмечается затишье, потому что танки ВСУ горят за милую душу

По его словам, это связано с большими потерями, которые противник понес. "С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины 4 июня, когда были задействованы их стратегические резервы, мы наблюдаем затишье, несмотря на некоторые неожиданные обстоятельства", - отметил президент.

Путин отметил, что украинская армия потеряла существенное количество живой силы и военной техники. Он подчеркнул отсутствие активных наступательных действий со стороны Украины в настоящее время. В то же время, Путин указал на то, что у ВСУ все еще есть наступательный потенциал и резервы.