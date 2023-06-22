Запасов воздуха на батискафе «Титан» осталось на менее чем 20 часов

05:42 2023-06-22

Контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США в среду, 21 июня, в интервью BBC объявил, что на борту батискафа «Титан», связь с которым была потеряна несколько дней назад в Атлантике, запасы воздуха остались менее, чем на 20 часов.

Согласно представителю Береговой охраны, изначально предполагалось, что запасы воздуха обеспечат погруженных на борту людей в течение 96 часов. Однако скорость потребления кислорода каждым человеком является непредсказуемым фактором.

Группы поисково-спасательных операций, находящиеся на месте исчезновения батискафа, работают с учетом оставшихся 20 часов или менее, чтобы найти и спасти людей на борту. Контр-адмирал подчеркнул, что они приоритетно организовали работы как на поверхности, так и под водой. Также он отметил, что звуки, зарегистрированные в ночь на среду, все еще проходят анализ.