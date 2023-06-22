ЕС достиг согласия по 11-му пакету санкций против России

На заседании, состоявшемся 21 июня в Брюсселе, представители стран ЕС договорились о принятии нового пакета санкций против России. В этом пакете содержатся меры, направленные на борьбу с обходом существующих санкций, а также расширен список лиц, подлежащих индивидуальным санкциям. Посол Польши в ЕС Анджей Садось сообщил, что в новом санкционном списке значатся 70 человек, 30 юридических лиц, южная ветка трубопровода "Дружба", а также запрет на въезд для прицепов с товарами из РФ.

Послам Евросоюза требовалось несколько месяцев для достижения согласия по обновленному проекту 11-го пакета санкций против России. Венгрия и Греция неоднократно блокировали обновленный пакет, требуя исключения определенных компаний из списка санкций, указывая на их связи с российскими интересами и санкциями Запада.