NBC: Высказывания Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников

Согласно информации, полученной от источников телеканала NBC News, представители администрации США вынуждены были пояснять, что высказывания главы государства не отражают официальную политику Вашингтона. Ранее Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", который был "очень расстроен" из-за недостаточной информации о случившемся инциденте с воздушным шаром.

Согласно NBC News, высокопоставленные американские чиновники признали, что они были удивлены, когда президент Джо Байден назвал председателя Китая Си Цзиньпина "диктатором" всего через 24 часа после визита государственного секретаря Антони Блинкена в Пекин.