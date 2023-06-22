Ермак: Украина активно работает над сроками поставок истребителей

Кроме того, в ближайшее время страны Запада могут принять решение о предоставлении Украине ракет с дальним радиусом действия. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе онлайн-выступления в Атлантическом Совете.

Ермак отметил, что в настоящее время Украина активно сотрудничает с партнерами для установления временных рамок поставок истребителей, а ранее такая работа проводилась по вопросу танков. Однако основной вопрос сейчас заключается в определении времени. Кроме того, Украина надеется получить ракеты с дальним радиусом действия, и Ермак выразил надежду, что это станет реальностью в ближайшем будущем.