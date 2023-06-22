Более 20 добровольческих формирований заключили контракты с Минобороны

Еще четыре подразделения, осуществляющих боевые задачи, присоединились к этому числу, что подтверждено в сообщении российского военного ведомства. Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, представитель Минобороны, подписал контракты с командирами этих добровольческих подразделений.

Общее количество подписавших контракты формирований добровольческого корпуса составляет более 20, как указали в Минобороны. Командир одного из подразделений, известного как "Турок", отметил, что добровольцы не требовали таких же льгот, как военнослужащим, но государство само предоставило им некоторые привилегии.