Российские военные успешно отразили атаку ВСУ в районе Новоданиловки

Противник, наносящий атаку с силами до взвода, был вынужден отступить после понесенных потерь в живой силе и технике. В результате артиллерийского обстрела, опорный пункт противника на севере Белогорья был поражен. Также были нанесены удары по живой силе ВСУ в районах Пятихаток и Степового, а склад боеприпасов в районе Новоданиловки был уничтожен.

В ходе контрбатарейной борьбы, российская артиллерия успешно уничтожила две самоходные гаубицы "Акация" в районе Степногорска, а также две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.