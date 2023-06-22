Российские военные успешно отразили атаку ВСУ в районе Новоданиловки

06:09 2023-06-22

По информации начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, группировка "Восток" сумела успешно отразить атаку украинских вооруженных сил (ВСУ) в районе Новоданиловки на Запорожском направлении.

Противник, наносящий атаку с силами до взвода, был вынужден отступить после понесенных потерь в живой силе и технике. В результате артиллерийского обстрела, опорный пункт противника на севере Белогорья был поражен. Также были нанесены удары по живой силе ВСУ в районах Пятихаток и Степового, а склад боеприпасов в районе Новоданиловки был уничтожен.

В ходе контрбатарейной борьбы, российская артиллерия успешно уничтожила две самоходные гаубицы "Акация" в районе Степногорска, а также две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.