В России планируется отмена блокировки пиратских кинотеатров

Однако такая отмена будет осуществляться при условии, что контент не является легальным в России, отсутствуют экстремистские материалы и пропаганда ЛГБТ.

Представители Минцифры в настоящее время вместе с представителями отрасли активно обсуждают предложения по изменению подхода к блокировке таких сайтов. В частности, в их планах исключить ограничения доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный контент западных мейджоров, если он не имеет законного представления в российских онлайн-сервисах и не распространяет экстремистскую информацию или пропаганду ЛГБТ.