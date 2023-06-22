Российский боец спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела

06:15 2023-06-22

По сообщению начальника пресс-центра группировки "Восток", Олега Чехова, старший прапорщик Павел Иванов проявил мастерство и спас колонну с боеприпасами от обстрела украинских войск на Запорожском направлении.

Во время движения автомобилей взвода обеспечения, колонна столкнулась с минометным обстрелом. Прапорщик Иванов оперативно заметил беспилотник противника, который корректировал огонь по колонне, и принял решительные действия.

Он приказал перевести технику в ближайшую лесополосу, а затем с помощью стрелкового оружия сбил беспилотник, лишив противника возможности продолжать обстрел. Благодаря искусству Павла Иванова, колонна не пострадала, а личный состав остался в безопасности, продолжая выполнение своих боевых задач.