Антонов заявил, что американская администрация полностью несет ответственность за происходящее на Украине и должна восстанавливать страну. Он отметил, что украинский конфликт является результатом долгосрочных усилий США по созданию напряженности у границ России и превращению Украины в противостояние с Россией.

Дипломат также подчеркнул, что США разжигают противостояние, поставляют Украине мощное вооружение и препятствуют мирным инициативам. Антонов задал вопрос, как США собираются расплатиться с украинскими гражданами, которых они гонят в опасные ситуации, и выразил недоумение по поводу потраченных американскими властями денег на украинский конфликт.