Согласно изданию, кладбище в Львове постепенно заполняется в последние месяцы, и теперь приходится вскрывать старые могилы, чтобы освободить место для захоронения погибших солдат, их количество кажется нескончаемым. Статья отмечает, что масштаб потерь становится явным для жителей городов, таких как Львов. Рост числа погибших отражается в увеличении военных захоронений на кладбищах по всей стране, как на больших, так и на малых.

Если в начале конфликта на холме кладбища была всего лишь небольшая группа свежевырытых могил, то сейчас, по словам одного из местных жителей, на половине склона похоронено более пятисот недавно погибших солдат ВСУ, и их число только будет увеличиваться.